Conte: “L’Inter sta recitando un ruolo da protagonista nonostante le tante difficoltà” (Di sabato 23 gennaio 2021) Antonio Conte, tecnico delL’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro l’Udinese:C’è rammarico di non aver approfittato della sconfitta del Milan?“Come dico sempre, noi dobbiamo guardare a noi, non possiamo pensare al Milan. Cerchiamo di migliorare in quello che stiamo facendo. Ci sono margini di crescita, oggi potevamo essere più precisi ed è mancata qualità nell’ultimo passaggio, che è fondamentale. Da questo punto di vista possiamo e dobbiamo migliorare e avere l’ambizione di lottare fino alla fine per qualcosa di importante”. Adesso due derby ravvicinati: hanno la stessa importanza?“Sicuramente sappiamo che il campionato offre qualcosa di importante anche a livello societario ed economico. Entrare in Champions League diventa importante per il club, rispetto alla Coppa. E’ ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 23 gennaio 2021) Antonio, tecnico del, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro l’Udinese:C’è rammarico di non aver approfittato della sconfitta del Milan?“Come dico sempre, noi dobbiamo guardare a noi, non possiamo pensare al Milan. Cerchiamo di migliorare in quello che stiamo facendo. Ci sono margini di crescita, oggi potevamo essere più precisi ed è mancata qualità nell’ultimo passaggio, che è fondamentale. Da questo punto di vista possiamo e dobbiamo migliorare e avere l’ambizione di lottare fino alla fine per qualcosa di impor”. Adesso due derby ravvicinati: hanno la stessa importanza?“Sicuramente sappiamo che il campionato offre qualcosa di imporanche a livello societario ed economico. Entrare in Champions League diventa imporper il club, rispetto alla Coppa. E’ ...

Paolo_Bargiggia : Sentire Conte lamentarsi con l'arbitro per un minuto in più o in meno di recupero, poi espulso, quando la sua squa… - tuttosport : #Inter nervosa, #Conte e #Oriali espulsi attaccano l’arbitro #Maresca ?? - OptaPaolo : 2.18 - Tra gli allenatori che hanno guidato l’#Inter per almeno 30 partite di #SerieA nell’era dei tre punti a vitt… - FrancescoMoli16 : RT @Paolo_Bargiggia: Sentire Conte lamentarsi con l'arbitro per un minuto in più o in meno di recupero, poi espulso, quando la sua squadra… - donnie_darko82 : RT @FabRavezzani: L’Inter perde sempre la grande occasione. Potrà rifarsi, certo, ma resta il rammarico di aver sprecato l’occasione dell’a… -