Calcio: la Lega Pro ricorda Gino Bartali nella Giornata della Memoria con un pallone (Di sabato 23 gennaio 2021) La Giornata della Memoria sarà il prossimo 27 gennaio, e la Lega Pro ha deciso di ricordare in questa Giornata Gino Bartali, regalando un pallone alla famiglia del ciclista che negli anni ’40 contribuì a far fuggire ebrei rifugiati al di fuori dell’Italia. “Il ricordo di Gino Bartali è vivo ed è parte integrante della storia del nostro Paese – ha spiegato Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, nelle parole riportate dal sito Rai Sport – i suoi insegnamenti sono attuali così come i suoi valori Legati allo sport, al confronto, al fair-play, al rispetto degli avversari, al cuore che metteva in ogni sfida”. Un campione in bici e nella ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Lasarà il prossimo 27 gennaio, e laPro ha deciso dire in questa, regalando unalla famiglia del ciclista che negli anni ’40 contribuì a far fuggire ebrei rifugiati al di fuori dell’Italia. “Il ricordo diè vivo ed è parte integrantestoria del nostro Paese – ha spiegato Francesco Ghirelli, PresidentePro, nelle parole riportate dal sito Rai Sport – i suoi insegnamenti sono attuali così come i suoi valoriti allo sport, al confronto, al fair-play, al rispetto degli avversari, al cuore che metteva in ogni sfida”. Un campione in bici e...

PotereaiSith : @gacalev Peccato aver messo #UdineseInter e #MilanAtalanta in contemporanea. Lega Calcio indegna - PotereaiSith : @VMilesMoralesV Grazie mille amico mio, ma come sai ho purtroppo abbandonato faketown da tre mesi ormai. Grazie per… - sportface2016 : #SerieC 2020/2021, girone C: il #Monopoli rimonta la #JuveStabia e vince 4-2 - susydigennaro : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Il pallone della C 'dedicato' a Gino Bartali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Il pallone della C 'dedicato' a Gino Bartali -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lega Calcio: Lega A, il 28/1 assemblea sui diritti tv 2021/24 ANSA Nuova Europa Calcio: la Lega Pro ricorda Gino Bartali nella Giornata della Memoria con un pallone

La Giornata della Memoria sarà il prossimo 27 gennaio, e la Lega Pro ha deciso di ricordare in questa giornata Gino Bartali, regalando un pallone alla famiglia del ciclista che negli anni '40 contribu ...

EVERTON - Ancelotti: "Una volta mi ha chiamato Moratti, sono rimasto legato a squadre come la Roma ed il Milan"

Dalla possibile panchina dell’Inter al momento attuale del Milan. E poi ancora De Rossi, la Roma, la Premier, l’Everton. Carlo Ancelotti ha toccato tanti argomenti nell’intervista rilasciata a Radio D ...

La Giornata della Memoria sarà il prossimo 27 gennaio, e la Lega Pro ha deciso di ricordare in questa giornata Gino Bartali, regalando un pallone alla famiglia del ciclista che negli anni '40 contribu ...Dalla possibile panchina dell’Inter al momento attuale del Milan. E poi ancora De Rossi, la Roma, la Premier, l’Everton. Carlo Ancelotti ha toccato tanti argomenti nell’intervista rilasciata a Radio D ...