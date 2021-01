Anticipazioni Beautiful | 23 gennaio | Liam sempre più ‘vicino’ a Steffy | e Shauna pronta a tutto

Leggi su sologossip

(Di sabato 23 gennaio 2021), puntata del 23: forti gelosie in vista della prossima puntata,si mostrapiù legato a. Proprio oggi, sabato 23, andrà in onda una nuova puntata dell’avvincente soap opera, che da anni riscontra un grande seguito. I telespettatori sonopiù in fermento per ciò che accade all’interno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.