Alessandra Amoroso, la dichiarazione d'amore per Emma Marrone sorprende tutti (Di sabato 23 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, la dichiarazione d'amore in diretta a Verissimo: "Lei è la mia persona speciale". Alessandra Amoroso ed Emma Marrone si sono innamorate? "Lei mi è stata vicina sempre, è la mia persona speciale" una vera e propria dichiarazione d'amore della ragazza nei confronti della sua migliore amica. Le cantanti sono state

RadioR101 : . @MarroneEmma e @AmorosoOF ospiti a R101: guarda l'intervista completa su - RadioItalia : Emma Marrone e Alessandra Amoroso sono come Raimondo e Sandra! Insieme sono un 'Pezzo di Cuore'! Guarda l'… - AmiciUfficiale : Per la prima volta insieme sul palco di Amici Emma e Alessandra Amoroso con il loro nuovo singolo 'Pezzo di cuore'!… - _elisarcastic : -'Io ci sono sempre stata e continuerò sempre ad esserci, perchè Emma è davvero una persona speciale.' -'Sempre.… - PUTASRATASS : Alessandra Amoroso cosa non sei. -