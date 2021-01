Wanda Nara ammette | “È vero | alcune volte sono stata infedele”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 gennaio 2021) “Sei“. Adrlo con grande schiettezza èdurante una sessione di domande e risposte sul suo profilo Instagram. La moglie di Mauro Icardi ha rivelato con grande onestà di aver tradito la fiducia inrelazioni amorose smentendo, però, il patto con l’argentino secondo il quale all’inizio della loro storia avevano imposto il divieto di uscire da soli senza l’altro presente. “Falso. Ho viaggiato da sola molteper lavoro e lo ha fatto anche lui“. E ancora: “La relazione è iniziata come per chiunque altro… lui era single e io miseparata vivendo in Argentina” SportFace.