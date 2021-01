TikTok bloccato in Italia: “Manca un requisito essenziale”. Cosa succede (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gli ultimi avvenimenti hanno dei risvolti decisamente importanti per TikTok. Il Garante per la Privacy ha, infatti, disposto il blocco immediato per gli utenti di cui non sia accertata l’età … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gli ultimi avvenimenti hanno dei risvolti decisamente importanti per. Il Garante per la Privacy ha, infatti, disposto il blocco immediato per gli utenti di cui non sia accertata l’età … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

RaiNews : #TikTok bloccato dopo il caso della bimba di Palermo - VerdiVeneto : RT @RaiNews: #TikTok bloccato dopo il caso della bimba di Palermo - roberto_marcato : Dopo la morte di una ragazzina di 10 anni, Il #GarantePrivacy ha bloccato per #tiktok gli utenti per i quali non si… - giuliog : RT @AlessLongo: Bloccato TikTok in Italia, lo dispone il Garante Privacy Dopo la morte della bambina di Palermo, l’Autorità vieta al social… - TizMancinelli : RT @RaiNews: #TikTok bloccato dopo il caso della bimba di Palermo -