Sistemate in montagna rotoballe per animali in difficoltà

Leggi su udine20

(Di venerdì 22 gennaio 2021) “Si stanno concludendo in queste ore le prime fasi delle operazioni di soccorso della fauna selvatica in, curata in maniera sinergica dal personale del Corpo forestale regionale e della Protezione civile della Regione, con il supporto di alcuni cacciatori delle locali riserve di caccia”.Lo hanno confermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile e l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla, Riccardo Riccardi e Stefano Zannier, evidenziando che “dopo le nevicate da record di fine dicembre e inizio gennaio, in certe zone il manto nevoso ha raggiunto i due metri di spessore e sono state innumerevoli le segnalazioni dei cittadini che hanno rilevato la presenza di ungulati in. In genere per superare il rigore dell’inverno gli ...