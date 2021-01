Sesa | operatività sul piano di buy-back

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) –ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie proprie, ha acquistato, dal 12 al 18 gennaio 2021, complessivamente 1.416 azioni ordinarie, pari allo 0,00913867% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 98,5019 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 139.478,69 euro. La società attiva nel settore delle soluzioni IT a valore per le imprese., al 19 gennaio, possiede complessivamente 56.996 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,36784452% dell’attuale capitale sociale. Nel frattempo, in Borsa,presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 97,5 euro. (Foto: © alessandro0770 123RF)