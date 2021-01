SBK Test Jerez 2021, pioggia e freddo sono i grandi protagonisti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Si concludono in un nulla di fatto i primi Test del 2021 del mondiale SBK sul circuito di Jerez. Nessun pilota della classe regina delle derivate di serie è sceso in pista e alla fine a prendersi la scena nella due giorni di prove sul tracciato spagnolo sono stati Stefan Bradl, Michele Pirro e Johann Zarco della MotoGP e Leonardo Taccini del WorldSSP. Nella prima giornata di Test scendono in pista solamente Bradl e Taccini Nella prima giornata di Test la grande protagonista è la pioggia che rovina i piani dei team del WorldSBK. Infatti tutti i piloti del mondiale SBK presenti in circuito, insieme ai loro team, hanno deciso di evitare rischi e rimanere ai box. Della stessa idea di pensiero anche i piloti MotoGP presenti in circuito con moto stradali, ovvero Zarco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Si concludono in un nulla di fatto i primideldel mondiale SBK sul circuito di. Nessun pilota della classe regina delle derivate di serie è sceso in pista e alla fine a prendersi la scena nella due giorni di prove sul tracciato spagnolostati Stefan Bradl, Michele Pirro e Johann Zarco della MotoGP e Leonardo Taccini del WorldSSP. Nella prima giornata discendono in pista solamente Bradl e Taccini Nella prima giornata dila grande protagonista è lache rovina i piani dei team del WorldSBK. Infatti tutti i piloti del mondiale SBK presenti in circuito, insieme ai loro team, hanno deciso di evitare rischi e rimanere ai box. Della stessa idea di pensiero anche i piloti MotoGP presenti in circuito con moto stradali, ovvero Zarco ...

BottoDavide : RT @gponedotcom: Chaz Davies: una Ducati 'invernale' stile Rea a Jerez: FOTOGALLERY - Ecco la Panigale V4 del team Go Eleven che il pilota… - BottoDavide : RT @gponedotcom: Pioggia a Jerez: ecco come funziona il regolamento dei test Superbike: L’acqua ha complicato i piani di questa prima giorn… - BottoDavide : RT @gponedotcom: LIVE Test Superbike Jerez: la diretta della 2^ giornata minuto per minuto: Dopo la pioggia spunta il sole: attesa per il c… - BottoDavide : RT @gponedotcom: Chaz Davies in 'divisa' winter test con la Ducati V4 di Go Eleven: Nonostante la pioggia abbia condizionato la due giorni… - BottoDavide : RT @gponedotcom: Rea: “Il COVID mi fa paura, sono favorevole allo scarto dei risultati”: “Se prendi il Virus ti giochi il Mondiale. Il nuov… -