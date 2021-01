Rt: solo Puglia e Sicilia oltre 1 Indice di trasmissibilità corona virus (Di venerdì 22 gennaio 2021) Di Francesco Santoro: La Puglia ha un Indice di trasmissibilità del coronavirus puntuale superiore a 1 anche nel limite inferiore e quindi compatibile con uno scenario di tipo 2 (da zona arancione). È quanto emerge dalla bozza del report settimanale del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta e complessivamente in Italia raggiunge quota 0,97, tornando sotto la soglia di guardia. Nel Belpaese si registra «un miglioramento del livello generale del rischio», nonostante nove Regioni siano ancora «a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile o ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane». Le ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 22 gennaio 2021) Di Francesco Santoro: Laha undidelpuntuale superiore a 1 anche nel limite inferiore e quindi compatibile con uno scenario di tipo 2 (da zona arancione). È quanto emerge dalla bozza del report settimanale del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta e complessivamente in Italia raggiunge quota 0,97, tornando sotto la soglia di guardia. Nel Belpaese si registra «un miglioramento del livello generale del rischio», nonostante nove Regioni siano ancora «a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile o ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane». Le ...

