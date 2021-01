Recovery: sindacati, buona partenza ma avviare presto riforma settore trasporti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Confidiamo che il confronto prosegua in maniera sistematica perché con la corretta esecuzione delle opere e dei progetti contenuti è in gioco il futuro del sistema dei trasporti del Paese". Ad affermarlo in una nota congiunta sono i segretari generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, Stefano Malorgio, Salvatore Pellecchia e Claudio Tarlazzi dopo l'incontro con la ministra dei trasporti Paola De Micheli che si è svolto a valle dell'incontro fra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e le confederazioni Cgil, Cisl e Uil sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel corso dell'incontro la ministra dei trasporti Paola De Micheli ha illustrato le logiche e le finalità della “Missione 3” e di parte della “Missione 2” per le materie afferenti ai trasporti. Il Piano ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Confidiamo che il confronto prosegua in maniera sistematica perché con la corretta esecuzione delle opere e dei progetti contenuti è in gioco il futuro del sistema deidel Paese". Ad affermarlo in una nota congiunta sono i segretari generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil, Stefano Malorgio, Salvatore Pellecchia e Claudio Tarlazzi dopo l'incontro con la ministra deiPaola De Micheli che si è svolto a valle dell'incontro fra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e le confederazioni Cgil, Cisl e Uil sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel corso dell'incontro la ministra deiPaola De Micheli ha illustrato le logiche e le finalità della “Missione 3” e di parte della “Missione 2” per le materie afferenti ai. Il Piano ...

