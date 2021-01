L’orsa Ina esce dallo zoo dopo 20 anni di cattività: la sua reazione fa riflettere – Video (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gira in tondo, come se fosse ancora in gabbia. Ma in realtà è stata liberata. È la commovente storia che arriva dal Libearty Sanctuary, a Zarnesti, in Russia. e che vede protagonista L’orsa Ina. Rimasta in cattività nello zoo di Piatra Neamt per 20 anni e ora libera grazie all’impegno della Ong Millions of Friends, insieme alla collaborazione della Guardia nazionale ambientale, Ina, secondo i volontari, “soffre di stress post traumatico”. Intrappolata in una sorta di “gabbia virtuale”, nel filmato si vede L’orsa muoversi disegnando un cerchio, ma in realtà potrebbe muoversi liberamente per diversi chilometri nel santuario. Nello zoo L’orsa condivideva un piccolo recinto con la sorella Anca. A distanza di alcuni giorni dalla diffusione del Video, dalle pagine social del Santuario, l’Ong ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gira in tondo, come se fosse ancora in gabbia. Ma in realtà è stata liberata. È la commovente storia che arriva dal Libearty Sanctuary, a Zarnesti, in Russia. e che vede protagonistaIna. Rimasta innello zoo di Piatra Neamt per 20e ora libera grazie all’impegno della Ong Millions of Friends, insieme alla collaborazione della Guardia nazionale ambientale, Ina, secondo i volontari, “soffre di stress post traumatico”. Intrappolata in una sorta di “gabbia virtuale”, nel filmato si vedemuoversi disegnando un cerchio, ma in realtà potrebbe muoversi liberamente per diversi chilometri nel santuario. Nello zoocondivideva un piccolo recinto con la sorella Anca. A distanza di alcuni giorni dalla diffusione del, dalle pagine social del Santuario, l’Ong ...

