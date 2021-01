Il destino granata di Davide Nicola e un’impresa chiamata salvezza (Di venerdì 22 gennaio 2021) Stasera debutta il Toro di Davide Nicola, a caccia di punti salvezza contro il Benevento. In attesa di rinforzi sul mercato Era destino, perché quando raggiunse il Filadelfia in bici nel 2017, dopo aver ottenuto la salvezza col Crotone, Davide Nicola si fece una promessa. «Tornerò da allenatore», ed è stato di parola. Quattro anni dopo l’occasione è arrivata dopo l’esonero di Giampaolo, e l’ex tecnico del Genoa non se l’è lasciata sfuggire. Il Toro lo conosce come le sue tasche, ma centrare la salvezza sarà un’impresa che oltre all’esperienza richiederà organizzazione e volontà. Uomo genuino dai principi schietti, Nicola nella conferenza di presentazione parte dalle basi. Niente tattica, ma guardarsi dritto negli ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Stasera debutta il Toro di, a caccia di punticontro il Benevento. In attesa di rinforzi sul mercato Era, perché quando raggiunse il Filadelfia in bici nel 2017, dopo aver ottenuto lacol Crotone,si fece una promessa. «Tornerò da allenatore», ed è stato di parola. Quattro anni dopo l’occasione è arrivata dopo l’esonero di Giampaolo, e l’ex tecnico del Genoa non se l’è lasciata sfuggire. Il Toro lo conosce come le sue tasche, ma centrare lasaràche oltre all’esperienza richiederà organizzazione e volontà. Uomo genuino dai principi schietti,nella conferenza di presentazione parte dalle basi. Niente tattica, ma guardarsi dritto negli ...

