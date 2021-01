FIFA 21: Vota il 12° TOTY – Segui la live stream su Twitch (Di venerdì 22 gennaio 2021) Twitch, traimite il social, ha annunciato che a partire dalle 19:00 durante una diretta sul canale TwitchRivals saranno svelate le nomination del 12° TOTY della popolare modalità FIFA 21 Ultimate Team. Potete esprimere la vostra preferenza accedendo alla modalità FUT 21 e selezionando il giocatore che secondo voi merita di entrare a far parte della squadra dell’anno. Appena sarà disponibile, in calce alla notizia inseriremo il player con il live streaming per Seguire l’evento. Restate sintonizzati sulle nostre pagine! FIFA 21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di dicembre. Continuate a Seguirci anche tramite i ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 22 gennaio 2021), traimite il social, ha annunciato che a partire dalle 19:00 durante una diretta sul canaleRivals saranno svelate le nomination del 12°della popolare modalità21 Ultimate Team. Potete esprimere la vostra preferenza accedendo alla modalità FUT 21 e selezionando il giocatore che secondo voi merita di entrare a far parte della squadra dell’anno. Appena sarà disponibile, in calce alla notizia inseriremo il player con iling perre l’evento. Restate sintonizzati sulle nostre pagine!21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di dicembre. Continuate arci anche tramite i ...

