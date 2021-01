Deputata repubblicana chiede impeachment per Biden (Di venerdì 22 gennaio 2021) Come riporta il quotidiano The Hill, Greene ha accusato Biden di "favorire la corruzione" e di "palese nepotismo" utilizzando la sua posizione come vice presidente a favore di suo figlio Hunter. "Il ... Leggi su ilroma (Di venerdì 22 gennaio 2021) Come riporta il quotidiano The Hill, Greene ha accusatodi "favorire la corruzione" e di "palese nepotismo" utilizzando la sua posizione come vice presidente a favore di suo figlio Hunter. "Il ...

La deputata repubblicana dello Stato della Georgia Marjorie Taylor Greene, sostenitrice della tesi complottista di estrema destra QAnon, ha presentato una serie di documenti per chiedere l'impeachment ...

La deputata repubblicana dello Stato della Georgia Marjorie Taylor Greene, sostenitrice della tesi complottista di estrema destra QAnon, ha presentato una serie di documenti per chiedere l'impeachment ...