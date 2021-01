Covid, stretta sulle aree ad alto rischio dell’Ue: arrivano le zone rosso scuro (Di venerdì 22 gennaio 2021) Le zone rosso scuro saranno introdotte per scoraggiare i viaggi non essenziali nelle aree dell’Unione Europea ad alto rischio di contagio. FRANCISCO SECO/POOL/AFP via Getty ImagesLe nuove varianti Covid preoccupano l’Unione Europea e l’aumento dei contagi in diversi Stati membri ha portato governi e istituzioni a mantenere alta l’attenzione. Con l’obiettivo di scongiurare l’arrivo di una nuova ondata letale del Covid-19 è dunque in arrivo una nuova stretta sui viaggi tra i Paesi Ue. Ad annunciarla è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha anticipato in conferenza stampa l’istituzione delle zone rosso scuro per delimitare i territori ad ... Leggi su ck12 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lesaranno introdotte per scoraggiare i viaggi non essenziali nelledell’Unione Europea addi contagio. FRANCISCO SECO/POOL/AFP via Getty ImagesLe nuove variantipreoccupano l’Unione Europea e l’aumento dei contagi in diversi Stati membri ha portato governi e istituzioni a mantenere alta l’attenzione. Con l’obiettivo di scongiurare l’arrivo di una nuova ondata letale del-19 è dunque in arrivo una nuovasui viaggi tra i Paesi Ue. Ad annunciarla è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha anticipato in conferenza stampa l’istituzione delleper delimitare i territori ad ...

