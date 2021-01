Covid, stretta sui viaggi: arriva la zona rosso scuro, ma le frontiere Ue restano aperte (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una stretta coordinata sui viaggi, ma le frontiere dell'Unione restano aperte, e viene inserita una nuova categoria nella mappa dell'incidenza Covid, una zona rosso scura, per indicare le... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 22 gennaio 2021) Unacoordinata sui, ma ledell'Unione, e viene inserita una nuova categoria nella mappa dell'incidenza, unascura, per indicare le...

