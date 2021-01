Come truccarsi e pettinarsi per una diretta Instagram (Di venerdì 22 gennaio 2021) Con la pandemia molti lavori sono migrati online e in questa nuova normalità scegliere il trucco e l’acconciatura giusta per mostrarsi al meglio in una Zoom conference, una diretta Instagram o una video call è una priorità. Per imparare le regole del grooming fai da te abbiamo chiesto a due addetti ai lavori, un hair stylist e un make-up artist, di mostrarci la strada per non sbagliare. Leggi su vanityfair (Di venerdì 22 gennaio 2021) Con la pandemia molti lavori sono migrati online e in questa nuova normalità scegliere il trucco e l’acconciatura giusta per mostrarsi al meglio in una Zoom conference, una diretta Instagram o una video call è una priorità. Per imparare le regole del grooming fai da te abbiamo chiesto a due addetti ai lavori, un hair stylist e un make-up artist, di mostrarci la strada per non sbagliare.

prelemilov : elogiate Elisabetta come se avesse dato/lasciato al programma un segno quando in realtà se non fosse stata per la r… - GlamourTrash1 : Salamella o passa il tempo a limonare come una quindicenne o a truccarsi o a parlare di diete. #GFVIP… - nicoyatta : @Ilrelon Tigotà dipendente anch’io. Ci sono stato anche ieri sera. Poi ho notato che quelli nei centri commerciali… - pnklouis : Comunque vedo i tutorial delle ragazze su come truccarsi e farsi i capelli, poi provo a replicare e faccio cacare. Perché????? - RobChippedEdge : Non riuscivo a capire come cazzo fosse possibile riuscire a truccarsi dentro l'occhio mi ci è voluto metà video pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Come truccarsi Come truccarsi e pettinarsi per una diretta Instagram Vanity Fair.it I supermercati usano questo trucco per farci spendere più di quanto vorremmo, ecco come non cadere in trappola

Spesso quando andiamo a fare la spesa, notiamo tornando a casa uno strano fenomeno: abbiamo speso molto più di quello che ci eravamo prefissati, e senza ...

Fan di Bridgerton? Come riprodurre il make up luminoso e naturale della protagonista

Siete rimaste affasciante da Bridgerton, la nuova serie tv Netflix? Ecco come ricreare il make up della protagonista: tutti i trucchetti.

Spesso quando andiamo a fare la spesa, notiamo tornando a casa uno strano fenomeno: abbiamo speso molto più di quello che ci eravamo prefissati, e senza ...Siete rimaste affasciante da Bridgerton, la nuova serie tv Netflix? Ecco come ricreare il make up della protagonista: tutti i trucchetti.