Ultime Notizie Roma del 21-01-2021 ore 09 | 10

(Di giovedì 21 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Joe biden il 43esimo presidente degli Stati Uniti Aiutatemi riunire l’America dice questa è la giornata della democrazia a beach by the nel suo discorso di insediamento c’è molto da risanare In questo inverno di pericolo poi l’omaggio al Milite nel cimitero di Arlington e infine l’ingresso alla Casa Bianca assieme la first lady Jill mi sento a casa dice tram non c’è addio in pompa magna la base militare di Andrews cappotto Indaco e abito blu elettrico Chiama Larissa scese i gradini del Campidoglio per il giramento insieme al marito accolta da un’ovazione ieri entrata nella storia come prima vice presidente donna prima vice presidente di colore la prima con origini asiatiche il marito il primo secondo gentilmente della storia americana la nuova amministrazione vai bene Si è ...