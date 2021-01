The Boys, Antony Starr: "Patriota è un Joffrey Baratheon più simpatico" (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'interprete dei malefico Patriota, l'attore di The Boys Antony Starr, ha paragonato il suo personaggio al villain de Il trono di spade Joffrey Baratheon. Antony Starr, interprete del malvagio super Patriota nella serie Amazon The Boys, ha paragonato il suo personaggio a uno dei cattivi più famosi de Il trono di spade: Joffrey Baratheon. Nel corso di un'intervista con Comicbook.com, Antony Starr ha riflettuto sulle somiglianze tra il suo supereroe sadico e violento e il popolarissimo villain de Il trono di spade specificando: "Dato che siamo stati rinchiusi a casa a Los Angeles da un sacco di tempo, e le cose continuano a peggiorare, ho rivisto tutto ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'interprete dei malefico, l'attore di The, ha paragonato il suo personaggio al villain de Il trono di spade, interprete del malvagio supernella serie Amazon The, ha paragonato il suo personaggio a uno dei cattivi più famosi de Il trono di spade:. Nel corso di un'intervista con Comicbook.com,ha riflettuto sulle somiglianze tra il suo supereroe sadico e violento e il popolarissimo villain de Il trono di spade specificando: "Dato che siamo stati rinchiusi a casa a Los Angeles da un sacco di tempo, e le cose continuano a peggiorare, ho rivisto tutto ...

Ultime Notizie dalla rete : The Boys «The Boys 3» è già scandalo. Merito di «Herogasm» e della prima orgia tra supereroi GQ Italia The Boys: nella stagione 3 la scandalosa “Herogasm”, l’orgia tra supereroi

Nelle precedenti stagioni di The Boys non sono certo mancate delle "scene forti", ma nella prossima stagione ne vedremo delle belle!

Nelle precedenti stagioni di The Boys non sono certo mancate delle "scene forti", ma nella prossima stagione ne vedremo delle belle!