Supercoppa Primavera streaming | dove vedere Atalanta-Fiorentina

(Di giovedì 21 gennaio 2021)– Dopo laitaliana, va in scena al Gewiss Stadium di Bergamo la sfida tra, valida per laTIM 2020. I bergamaschi di Brambilla sfidano laper provare a ripetersi dopo il successo della passata stagione. Si tratta infatti del remake della finale diL'articolo

digitalsat_it : #SupercoppaItaliana #PrimaveraTIM - #AtalantaFiorentina in diretta alle 18.30 su #Sportitalia… - canteraviolacom : ?? #SupercoppaPrimaveraTIM ?? #AtalantaFiorentina ?? Le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Supercoppa #Primavera, le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina: La squadra di Brambilla affronta i ragazzi d… - ForzaPontedera : Oggi ore 18,30 Finale Supercoppa Primavera Atalanta-Fiorentina - violanews : La formazione della #Fiorentina in vista della finale di #Supercoppa #Primavera contro l'#Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Primavera

NumeriCalcio

Il presidente della Fiorentina ha seguito da vicino l'allenamento della squadra viola, in vista della sfida di sabato sera allo stadio Franchi contro il Crotone ...Le formazioni ufficiali del match: per l’Atalanta in mediana c’è il 2003 Zuccon L’Atalanta chiama in causa Ruggeri dalla prima squadra e vede in mediana il classe 2003 Zuccon, unico minorenne in campo ...