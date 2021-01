Quel manifesto funebre che scatena la polemica

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Emanuela Carucci Dopo una vita difficile e ai margini della società muore Gianna dopo una caduta dalle scale. Il sindaco: " Nessuno voleva farle un contratto d'affitto" Scoppia laintorno almortuario di una transgender ad Andria, un Comune della provincia Bat, in Puglia. La sua famiglia decide di affiggere tra i vicoli del paese la locandina con il suo nome al maschile e l'agenzia, invece, decide di ristamparla con il nome con cui la conoscevano tutti: Gianna. "Muore ad Andria una persona transgender, Gianna, indigente perché scartata dalla società. La famiglia decide di affiggere manifesti funebri con il suo nome al maschile. Un'offesa al nome e all'identità con cui la conoscevano tutti. Abbiamo deciso di rifare la locandinaper darle un rispettoso ultimo saluto" ...

La storia di Gianna era già stata portata all’attenzione dell’ex parlamentare transgender Vladimir Luxuria durante un incontro elettorale. «I tuoi occhi erano di rimmel impastato di lacrime, solo perc ...La scintilla che ha fatto divampare la polemica è scaturita da un’affissione apparsa a Sant’Eufemia. Nulla che non si fosse già visto negli anni scorsi in campagne in città che veicolavano il medesimo ...