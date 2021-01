Parma, D’Aversa: “Non ho rinunciato ai titolari. Peccato, i supplementari erano vicini” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Parma sfiora l'impresa contro la Lazio. I gialloblu trovano la forza di pareggiare, ma cadono nel finale su un episodio sfortunato. Il tecnico Roberto D'Aversa analizza la partita ai microfoni di Rai Sport: "Sicuramente è stata una buona prova. Abbiamo avuto il pensiero di giocarci i supplementari. Peccato per non aver portato a casa un risultato positivo. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Non ho rinunciato ad alcun titolare. Chi non è venuto aveva problemi fisici. Quelli che sono venuti qui oggi hanno fatto la loro partita. Bisogna commettere meno errori perché altrimenti si rischia di non portare a casa il risultato". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilsfiora l'impresa contro la Lazio. I gialloblu trovano la forza di pareggiare, ma cadono nel finale su un episodio sfortunato. Il tecnico Roberto D'Aversa analizza la partita ai microfoni di Rai Sport: "Sicuramente è stata una buona prova. Abbiamo avuto il pensiero di giocarci iper non aver portato a casa un risultato positivo. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Non hoad alcun titolare. Chi non è venuto aveva problemi fisici. Quelli che sono venuti qui oggi hanno fatto la loro partita. Bisogna commettere meno errori perché altrimenti si rischia di non portare a casa il risultato". ITA Sport Press.

