Milan, Mandzukic si presenta: "Sono pronto, il club si fidi di me. Scudetto possibile e sulla Juventus e Sarri…"

Mi sono allenato duramente e aspettavo questa occasione, sono pronto a dare il massimo. Ho parlato con Pioli e mi sono trovato bene: gli ho detto che gioco dove c'è bisogno. Per lo Scudetto è lunga, ma se continuiamo così vincere sarà più facile. E con la Juve sarà una partita come le altre

Queste le parole del numero 9 del Milan, Mario Mandzukic, che oggi è stato presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi di fede rossonera. L'attaccante croato ex Juventus, arrivato da svincolato, è stato scelto per dare ancora più sostanza e possibilità di scelte tra le pedine del reparto avanzato della squadra allenata dal tecnico Stefano Pioli.

