Mattia Mingarelli morte misteriosa, la sorella: «Credo che qualcuno sappia qualcosa» (Di giovedì 21 gennaio 2021) morte Mattia Mingarelli: la sorella Elisa dice a Chi l’ha visto? che non è possibile cadere e morire in un luogo non pericoloso come quello in cui fu rinvenuto Mattia. Ed è poco plausibile che si fosse avventurato al buio, da solo, in quel sentiero di montagna. A oltre due anni dai fatti, le indagini vanno verso l’archiviazione ma sono ancora diversi i punti oscuri di questa vicenda. La famiglia Mingarelli non crede all’ipotesi dell’incidente Il trentenne comasco, laureato in Economia e commercio, amava profondamente il suo lavoro di agente di commercio nel settore delle bevande. Mattia scomparve e il corpo senza vita fu trovato nel bosco, due settimane dopo la sua scomparsa. Il 30enne aveva la passione per il vino e, racconta la sorella a Chi l’ha ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 21 gennaio 2021): laElisa dice a Chi l’ha visto? che non è possibile cadere e morire in un luogo non pericoloso come quello in cui fu rinvenuto. Ed è poco plausibile che si fosse avventurato al buio, da solo, in quel sentiero di montagna. A oltre due anni dai fatti, le indagini vanno verso l’archiviazione ma sono ancora diversi i punti oscuri di questa vicenda. La famiglianon crede all’ipotesi dell’incidente Il trentenne comasco, laureato in Economia e commercio, amava profondamente il suo lavoro di agente di commercio nel settore delle bevande.scomparve e il corpo senza vita fu trovato nel bosco, due settimane dopo la sua scomparsa. Il 30enne aveva la passione per il vino e, racconta laa Chi l’ha ...

