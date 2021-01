Lazio-Parma, programma e telecronisti Rai ottavi Coppa Italia 2020/2021 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il programma e i telecronisti sulla Rai di Lazio-Parma, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021. Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma per questa sfida che mette di fronte i biancocelesti e i ducali con l’obiettivo di raggiungere l’Atalanta ai quarti. Calcio d’inizio alle ore 21.15 di giovedì 21 gennaio, chi riuscirà ad avere la meglio? Lazio-Parma sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Due con la telecronaca di Gianluigi Zamponi e Andrea Agostinelli. IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ile isulla Rai di, match valido per glidi finale di. Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma per questa sfida che mette di fronte i biancocelesti e i ducali con l’obiettivo di raggiungere l’Atalanta ai quarti. Calcio d’inizio alle ore 21.15 di giovedì 21 gennaio, chi riuscirà ad avere la meglio?sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Due con la telecronaca di Gianluigi Zamponi e Andrea Agostinelli. IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE SportFace.

