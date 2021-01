Il disclaimer del governo ungherese sui libri con contenuti Lgbtq: "Comportamenti fuorvianti" (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'antologia fiabesca, intitolata “Wonderland is for everyone”, è composta da storie che abbracciano ogni diversità e minoranza, ma per il governo ungherese non è così In una favola un cervo diventa una cerva, in un'altra un principe sposa un altro principe. Sono alcune delle fiabe a tema Lgbtq+ inserite all'interno di un'antologia per bambini, intitolata “Wonderland is for everyone” (Il paese delle meraviglie è per tutti), pubblicata … Leggi su it.mashable (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'antologia fiabesca, intitolata “Wonderland is for everyone”, è composta da storie che abbracciano ogni diversità e minoranza, ma per ilnon è così In una favola un cervo diventa una cerva, in un'altra un principe sposa un altro principe. Sono alcune delle fiabe a tema+ inserite all'interno di un'antologia per bambini, intitolata “Wonderland is for everyone” (Il paese delle meraviglie è per tutti), pubblicata …

MashableItalia : Il disclaimer del governo ungherese sui libri con contenuti Lgbtq: 'Comportamenti fuorvianti' - IlFlaco : 'In questa puntata non è stato inferto del male al vero zio'. Mi aspetto questo disclaimer a fine esterna #MasterChefIt - Simo07827689 : RT @GrandePinguino: Ma davvero in ogni tweet devo mettere un disclaimer del tipo 'attenzione ironia', oppure 'è una critica ad A, non un en… - pvsassone : RT @GrandePinguino: Ma davvero in ogni tweet devo mettere un disclaimer del tipo 'attenzione ironia', oppure 'è una critica ad A, non un en… - GrandePinguino : Ma davvero in ogni tweet devo mettere un disclaimer del tipo 'attenzione ironia', oppure 'è una critica ad A, non u… -

Ultime Notizie dalla rete : disclaimer del Ungheria, le “favole” per bambini in salsa Lgbt avranno un disclaimer: “Contenuti non tradizionali” Il Primato Nazionale Elon Musk assume una “guardia del corpo social” per difenderlo da troll e hater

In realtà non è così, il disclaimer nel software è molto chiaro, e Tesla nel tempo ha inserito dei check per evitare usi impropri, come mani sul volante obbligatorie e leggera forza in opposizione al ...

FAQ del Governo, si assemblee condominiali, ma meglio on-line. Ok alle seconde case

Pubblicati gli attesi chiarimenti dell'esecutivo sul d.p.c.m. 14 gennaio 2021 specie per gli spostamenti nelle seconde case. Tra i tanti disclaimer presenti nei vari siti internet, anche istituzionali ...

In realtà non è così, il disclaimer nel software è molto chiaro, e Tesla nel tempo ha inserito dei check per evitare usi impropri, come mani sul volante obbligatorie e leggera forza in opposizione al ...Pubblicati gli attesi chiarimenti dell'esecutivo sul d.p.c.m. 14 gennaio 2021 specie per gli spostamenti nelle seconde case. Tra i tanti disclaimer presenti nei vari siti internet, anche istituzionali ...