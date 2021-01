Hitman 3 per PS5 e Xbox Series X/S nella nuova video analisi di Digital Foundry (Di giovedì 21 gennaio 2021) Hitman 3 è disponibile da ieri 20 gennaio su PC e console, ed ora è arrivato il momento di scoprire dove gira meglio il titolo di IO Interactive nella nuova video analisi di Digital Foundry. La redazione britannica ha testato il gioco su PS5 e Xbox Series X/S, rivelando che su Series X c'è un vantaggio, soprattutto per quanto riguarda la risoluzione. In generale, Hitman 3 gira a 60 FPS abbastanza stabili su tutte le piattaforme di nuova generazione tranne in alcuni casi, mentre su old-gen il frame rate è di 30 FPS. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 21 gennaio 2021)3 è disponibile da ieri 20 gennaio su PC e console, ed ora è arrivato il momento di scoprire dove gira meglio il titolo di IO Interactivedi. La redazione britannica ha testato il gioco su PS5 eX/S, rivelando che suX c'è un vantaggio, soprattutto per quanto riguarda la risoluzione. In generale,3 gira a 60 FPS abbastanza stabili su tutte le piattaforme digenerazione tranne in alcuni casi, mentre su old-gen il frame rate è di 30 FPS. Leggi altro...

