**Governo: strada 'costruttori' in salita, 'caso Cesa' tegola su trattative neo gruppo** (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - E' una tegola che cade sulla strada dei 'costruttori', fermando i negoziati. E manda in fibrillazione il M5S, "perché va bene tutto, ma a tutto c'è anche un limite", uno degli sms che gira nelle chat dei parlamentari grillini. Il blitz in Calabria contro la 'ndrangheta, che ha portato alla perquisizione della casa romana del segretario dell'Udc Lorenzo Cesa, dimessosi immediatamente dai vertici del partito, rende ancor più complessa la partita dei 'volenterosi', da raccogliere in Senato sotto il simbolo dell'Udc, di fatto costruendo una quarta gamba al governo Conte. Quarta gamba che al momento non c'è, e che trova l'ennesima battuta d'arresto. "Siamo rimasti senza interlocutore, perché di fatto le trattative noi le portavamo avanti con Cesa", dice ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - E' unache cade sulladei '', fermando i negoziati. E manda in fibrillazione il M5S, "perché va bene tutto, ma a tutto c'è anche un limite", uno degli sms che gira nelle chat dei parlamentari grillini. Il blitz in Calabria contro la 'ndrangheta, che ha portato alla perquisizione della casa romana del segretario dell'Udc Lorenzo, dimessosi immediatamente dai vertici del partito, rende ancor più complessa la partita dei 'volenterosi', da raccogliere in Senato sotto il simbolo dell'Udc, di fatto costruendo una quarta gamba al governo Conte. Quarta gamba che al momento non c'è, e che trova l'ennesima battuta d'arresto. "Siamo rimasti senza interlocutore, perché di fatto lenoi le portavamo avanti con", dice ...

ivanscalfarotto : C’è l’aritmetica e c’è la politica. Ora sappiamo che il governo non ha una maggioranza né dal primo punto di vista… - ricpuglisi : Vi consiglio di leggere con attenzione quanto scrive @marattin sulla gestione dei dossier economici da parte del Go… - AndreaOrlandosp : Renzi in queste ore confonde il coraggio con l’incoscienza. E scambia la serietà con la paura. La somma di questi e… - ilSicilia : #Politica #Crisi Crisi Governo, Musumeci: “Esecutivo stabile o elezioni unica strada” - enricosprea : @araccontarlo @matteorenzi @pdnetwork @nzingaretti Semplicisticamente: forse era l'unica strada per bloccare i fasc… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo strada Nebbia fitta sulla strada del Governo La Nuova Sardegna Crisi Governo, Musumeci: “Esecutivo stabile o elezioni unica strada”

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a margine di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans di Palermo, rispondendo a una domanda sulla crisi di governo a Roma ...

Fortorina, il Partito Democratico: “Mantenuto un nostro impegno”

Ambiente del PD, Giuseppe Ruggiero, il Governo ha proceduto al Commissariamento dell’ultimo ... riguardante la realizzazione della variante alla strada statale 212 (Attraversamento dell’abitato del ...

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a margine di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans di Palermo, rispondendo a una domanda sulla crisi di governo a Roma ...Ambiente del PD, Giuseppe Ruggiero, il Governo ha proceduto al Commissariamento dell’ultimo ... riguardante la realizzazione della variante alla strada statale 212 (Attraversamento dell’abitato del ...