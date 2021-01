E’ morta Monica Buzzegoli, moglie di Vittorio Mussolini. Sarà sepolta nella cripta del Duce a Predappio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Quello con Vittorio Mussolini fu un grande amore. Così lo definiva la seconda moglie Monica Buzzegoli. morta martedì scorso a 91 anni a Forlì. I funerali saranno celebrati venerdì nella chiesa dei Cappuccini. La salma della cantante di origini italiane nata in Argentina Sarà tumulata nella cripta della famiglia Mussolini. Nel cimitero di San Cassiano a Predappio. La stessa dove riposano Benito Mussolini, Vittorio (secondogenito del Duce, morto nel 1997) e donna Rachele. Monica aveva sempre espresso il desiderio di riposare lì, accanto agli altri componenti della famiglia Mussolini. E’ ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Quello confu un grande amore. Così lo definiva la secondamartedì scorso a 91 anni a Forlì. I funerali saranno celebrati venerdìchiesa dei Cappuccini. La salma della cantante di origini italiane nata in Argentinatumulatadella famiglia. Nel cimitero di San Cassiano a. La stessa dove riposano Benito(secondogenito del, morto nel 1997) e donna Rachele.aveva sempre espresso il desiderio di riposare lì, accanto agli altri componenti della famiglia. E’ ...

Gianna morta due volte, ma Taffo non ci sta: manifesto contro la transfobia

Gianna muore a 49 anni, ma la famiglia che non accetta la sua identità sessuale le impone il nome da uomo. Taffo "corregge".

