Covid-19, Giani (Toscana): “Dopo la riapertura delle scuole nessun rialzo dei contagi” (Di giovedì 21 gennaio 2021) "Sono dieci giorni che siamo ripartiti e se andiamo a vedere la curva, l'altra settimana abbiamo avuto 2.901 contagi in tutta la Toscana. Oggi sono 503 i casi, ieri sono stati 434. Siamo assolutamente in linea con l'altra settimana, forse abbiamo qualche contagio in meno". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 gennaio 2021) "Sono dieci giorni che siamo ripartiti e se andiamo a vedere la curva, l'altra settimana abbiamo avuto 2.901in tutta la. Oggi sono 503 i casi, ieri sono stati 434. Siamo assolutamente in linea con l'altra settimana, forse abbiamo qualcheo in meno". L'articolo .

