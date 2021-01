Assegni familiari e maggiorazione pensione 2021: comunicati i limiti di reddito (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’INPS ha fornito con la circolare numero 157 del 29 dicembre 2020 i valori reddituali di riferimento per stabilire il diritto agli Assegni familiari per il 2021 a beneficio di talune categorie di lavoratori autonomi e pensionati. La comunicazione dell’Istituto si rivolge in particolare a tutti coloro che non sono interessati dalla normativa sugli Assegni per il nucleo familiare. Parliamo di: Coloni e mezzadri; Coltivatori diretti; Piccoli coltivatori diretti; Pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per i soggetti citati, l’INPS comunica annualmente i limiti di reddito ai fini della cessazione o riduzione dell’assegno familiare nonché le soglie mensili per poter qualificare un familiare come a carico. La circolare numero 157 ha quindi la funzione di rendere noti ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’INPS ha fornito con la circolare numero 157 del 29 dicembre 2020 i valori reddituali di riferimento per stabilire il diritto agliper ila beneficio di talune categorie di lavoratori autonomi e pensionati. La comunicazione dell’Istituto si rivolge in particolare a tutti coloro che non sono interessati dalla normativa sugliper il nucleo familiare. Parliamo di: Coloni e mezzadri; Coltivatori diretti; Piccoli coltivatori diretti; Pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per i soggetti citati, l’INPS comunica annualmente idiai fini della cessazione o riduzione dell’assegno familiare nonché le soglie mensili per poter qualificare un familiare come a carico. La circolare numero 157 ha quindi la funzione di rendere noti ...

francescogel01 : RT @avvandreani: Corte di Giustizia Europea: normativa italiana in materia di assegni familiari e principio di parità di trattamento. https… - avvandreani : Corte di Giustizia Europea: normativa italiana in materia di assegni familiari e principio di parità di trattamento… - Silvana21340299 : Vorrei dire a Pier Ferdinando Casini di passare a destra che da comunista non avevamo niente in comune e se oggi er… - TengoBottega : @doppiam79 @Mainaxcs @bepperoca Ti parlo da collega: questi prima ti portano alla quasi-fame e poi ti aiutano. Ti v… - CamilloBenso19 : @Bluefidel47 pero magari gli assegni familiari se li becca dall'ex... e senza lamentarsi -

Ultime Notizie dalla rete : Assegni familiari Assegni familiari e maggiorazione pensione 2021: comunicati i limiti di reddito LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Assegni familiari e maggiorazione pensione 2021: comunicati i limiti di reddito

L’INPS ha fornito con la circolare numero 157 del 29 dicembre 2020 i valori reddituali di riferimento per stabilire il diritto agli assegni familiari per LeggiOggi ...

Il cognome paterno, nel codice civile, è ancora un dogma?

L’ufficio stampa della Corte Costituzionale ha fatto sapere che il collegio ha sollevato davanti a se stesso la questione di costituzionalità del comma I, art. 262 c.c.

L’INPS ha fornito con la circolare numero 157 del 29 dicembre 2020 i valori reddituali di riferimento per stabilire il diritto agli assegni familiari per LeggiOggi ...L’ufficio stampa della Corte Costituzionale ha fatto sapere che il collegio ha sollevato davanti a se stesso la questione di costituzionalità del comma I, art. 262 c.c.