Spagna, esplosione di gas sventra un palazzo a Madrid: almeno 3 morti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono almeno tre le persone morte nella forte esplosione, causata dal gas, che ha sventrato un palazzo in pieno centro a Madrid. L’esplosione, che ha scosso intorno alle 15 il centro della capitale spagnola, ha praticamente distrutto i quattro piani superiori di un edificio di via Toledo. L’edificio ospita sacerdoti, hanno riferito fonti dell’arcivescovato a Madrid. Notizia in aggiornamento Leggi su tpi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sonotre le persone morte nella forte, causata dal gas, che hato unin pieno centro a. L’, che ha scosso intorno alle 15 il centro della capitale spagnola, ha praticamente distrutto i quattro piani superiori di un edificio di via Toledo. L’edificio ospita sacerdoti, hanno riferito fonti dell’arcivescovato a. Notizia in aggiornamento

TgLa7 : #Spagna: forte esplosione a Madrid, sventrato palazzo. Al momento sconosciute le cause - RaiNews : #Spagna, forte #esplosione nel centro di #Madrid: semidistrutto un edificio - SkyTG24 : Spagna, forte esplosione a Madrid: semidistrutto un edificio in centro - darioderrico : RT @agenzia_nova: #Madrid Almeno due morti - Flor47360951 : RT @Corriere: Spagna, esplosione a Madrid: sventrato un edificio in centro -