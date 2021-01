Serie A, i possibili protagonisti della 19ª giornata (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Le 20 squadre di Serie A si apprestano a concludere il girone di andata: ecco i possibili protagonisti della 19ª giornataIl campionato di Serie A si avvia alla fine del girone di andata, che assegnerà il titolo onorifico di campione d’inverno. A contenderselo saranno il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Antonio Conte, rispettivamente prima e seconda in classifica, divise al momento da soli 3 punti in graduatoria. I rossoneri saranno impegnati in casa nel derby lombardo contro la temibile Atalanta, che punta a un piazzamento Champions, i nerazzurri sfideranno invece in trasferta l’Udinese, fra le squadre in lotta per la salvezza. Proprio le formazioni che si battono per la permanenza nel massimo campionato vivranno un turno molto interessante con 3 confronti diretti: nell’anticipo del ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Le 20 squadre diA si apprestano a concludere il girone di andata: ecco i19ªIl campionato diA si avvia alla fine del girone di andata, che assegnerà il titolo onorifico di campione d’inverno. A contenderselo saranno il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Antonio Conte, rispettivamente prima e seconda in classifica, divise al momento da soli 3 punti in graduatoria. I rossoneri saranno impegnati in casa nel derby lombardo contro la temibile Atalanta, che punta a un piazzamento Champions, i nerazzurri sfideranno invece in trasferta l’Udinese, fra le squadre in lotta per la salvezza. Proprio le formazioni che si battono per la permanenza nel massimo campionato vivranno un turno molto interessante con 3 confronti diretti: nell’anticipo del ...

Orion8729 : @MomblanOfficial Sinceramente abbiamo snobbato troppo le partite precedenti in serie A. Ora, capisco che si vuole p… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC | #Bisceglie pronto a sfoltire la rosa: tutte le possibili operazioni in uscita del club pug… - IlgiallorossoIt : Dopo il bel week-end di Serie A, ora riecco le squadre italiane impegnate in Coppa Italia. Stasera toccherà a Roma… - bwaysfray : quando ti stai affezionando ad una serie tv e guardi tutti tutti i video/interviste possibili e immaginabili del ca… - stoesauritax : @spritzett0 Allora alla fine è un genere che deve piacerti, però c’è da dire che in quella serie ci sono tutti i ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie possibili Consigli fantacalcio, 7 possibili sorprese per la 18^ giornata di Serie A Calcio d'Angolo Serie A, i possibili protagonisti della 19ª giornata

Le 20 squadre di Serie A si apprestano a concludere il girone di andata: ecco i possibili protagonisti della 19ª giornata ...

Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 ...

Le 20 squadre di Serie A si apprestano a concludere il girone di andata: ecco i possibili protagonisti della 19ª giornata ...Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 ...