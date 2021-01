Renzi il corsaro, Conte il sarto. Ma gli arrembaggi non hanno vita lunga (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Se come dice Cassese, che lo preferisce a Giuseppe Conte (sarto che non cuce), Matteo Renzi è un corsaro, è anche vero che i corsari, a differenza dei sarti, con le loro scorrerie non hanno vita lunga e di solito disseminano di morti e feriti i loro arrembaggi. Ma al di là della metafora cassesina qui occorre chiarire che di Contenuti e scelte ideali (‘lasciamo le poltrone’) c’è poco nelle strategie dell’ex giovanotto di Rignano. In pochi hanno osservato che anche nello scorso febbraio, appena scampato il pericolo delle elezioni regionali in Emilia, lo spettacolo che era andato in scena era stato identico. Anche all’epoca, ma in molti lo hanno dimenticato, la crisi era praticamente aperta, poi esplose ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Se come dice Cassese, che lo preferisce a Giuseppeche non cuce), Matteoè un, è anche vero che i corsari, a differenza dei sarti, con le loro scorrerie none di solito disseminano di morti e feriti i loro. Ma al di là della metafora cassesina qui occorre chiarire che dinuti e scelte ideali (‘lasciamo le poltrone’) c’è poco nelle strategie dell’ex giovanotto di Rignano. In pochiosservato che anche nello scorso febbraio, appena scampato il pericolo delle elezioni regionali in Emilia, lo spettacolo che era andato in scena era stato identico. Anche all’epoca, ma in molti lodimenticato, la crisi era praticamente aperta, poi esplose ...

