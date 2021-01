Montagna e sci: il Piemonte fissa 20 milioni di ristori (Di mercoledì 20 gennaio 2021) TORINO Il Consiglio regionale del Piemonte ha dato il via libera a oltre 20 milioni di ristori destinati al comparto neve e al turismo montano. Il provvedimento, messo a punto dalla Giunta Cirio ... Leggi su gazzettadalba (Di mercoledì 20 gennaio 2021) TORINO Il Consiglio regionale delha dato il via libera a oltre 20didestinati al comparto neve e al turismo montano. Il provvedimento, messo a punto dalla Giunta Cirio ...

Agenzia_Ansa : La chiusura dello #sci ha generato una perdita complessiva di 11-12 miliardi di euro all'economia di montagna che o… - TheAttitudeMag : RT @GastronomikaLk: In attesa di poter tornare a muoversi, scopriamo la montagna oltre lo sci: golosa, ricca di storia e di paesaggi @Link… - Linkiesta : RT @GastronomikaLk: In attesa di poter tornare a muoversi, scopriamo la montagna oltre lo sci: golosa, ricca di storia e di paesaggi @Link… - SAGTriesteCAI : sci alpinismo dominatore indiscusso di questo inizio anno! ?? dopo l'affollatissima presentazione online dei corsi 2… - GastronomikaLk : In attesa di poter tornare a muoversi, scopriamo la montagna oltre lo sci: golosa, ricca di storia e di paesaggi… -