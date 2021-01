Meteo Roma: previsioni per giovedì 21 gennaio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo instabile nella giornata con deboli piogge sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; continuano le precipitazioni in serata ed anche in nottata. Temperature comprese tra +8°C e +15°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 21 gennaio Tempo prevalentemente instabile nel corso della mattinata con piogge diffuse su tutto il Lazio, fenomeni sparsi anche al pomeriggio con neve oltre 1500 metri. Precipitazioni attese anche in serata con quota neve in rialzo a 1600 metri. Piogge abbondanti attese sul basso Lazio nella notte. Meteo Italia: previsioni per giovedì 21 gennaio Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi con deboli precipitazioni sparse su tutti i settori. Al pomeriggio tempo instabile con nuvolosità compatta e precipitazioni su tutto il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo instabile nella giornata con deboli piogge sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; continuano le precipitazioni in serata ed anche in nottata. Temperature comprese tra +8°C e +15°C.Lazio:per21Tempo prevalentemente instabile nel corso della mattinata con piogge diffuse su tutto il Lazio, fenomeni sparsi anche al pomeriggio con neve oltre 1500 metri. Precipitazioni attese anche in serata con quota neve in rialzo a 1600 metri. Piogge abbondanti attese sul basso Lazio nella notte.Italia:per21Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi con deboli precipitazioni sparse su tutti i settori. Al pomeriggio tempo instabile con nuvolosità compatta e precipitazioni su tutto il ...

