L' appello di Franceschini ai moderati | Si  uniscano a noi

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - "Una crisi sarebbe stata un salto nel buio per l'Italia": ad affermarlo è il ministro per i Beni culturali e capodelegazione del Pd, Dario, che in un'intervista a Repubblica sottolinea che dopo il voto del Senato "c'è un governo che ha preso la fiducia e ora è nella pienezza dei poteri. E sappiamo quanto serva questo nel mezzo di una pandemia". L'obiettivo ora, ha spiegato, è "allargare la maggioranza a tutti iche stanno con grande disagio in una alleanza a guida Salvini e Meloni, per sostenere una linea europeista e approvare una legge proporzionale che liberi il Paese da alleanze forzate". "Approveremo subito lo scostamento, i nuovi ristori e manderemo entro febbraio il Recovery plan in Europa", ha spiegato. "E' chiaro che quello di oggi non è un punto di arrivo, ma di partenza, su cui ...