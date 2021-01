Fall Guys su Game Pass: Xbox sembra confermare ma Devolver Digital nega tutto (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Con Fall Guys: Ultimate Knockout uscito dal nulla l'anno scorso e diventato un grande successo, era solo questione di tempo prima che fosse giocabile su altre piattaforme al di fuori di PS4 e PC. Bene, sembra che oggi abbiamo appena ricevuto la conferma della versione Xbox di Fall Guys. Tuttavia l'hype è durato veramente molto poco, dato che nelle stesse ore è arrivata la smentita da Devolver Digital. Attraverso Instagram, l'account ufficiale di Xbox Game Pass, aveva confermato l'arrivo di Fall Guys all'interno del servizio di abbonamento Xbox Game Pass. Dopo poco tempo tuttavia, Devolver ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Con: Ultimate Knockout uscito dal nulla l'anno scorso e diventato un grande successo, era solo questione di tempo prima che fosse giocabile su altre piattaforme al di fuori di PS4 e PC. Bene,che oggi abbiamo appena ricevuto la conferma della versionedi. Tuttavia l'hype è durato veramente molto poco, dato che nelle stesse ore è arrivata la smentita da. Attraverso Instagram, l'account ufficiale di, aveva confermato l'arrivo diall'interno del servizio di abbonamento. Dopo poco tempo tuttavia,...

Con Fall Guys: Ultimate Knockout uscito dal nulla l'anno scorso e diventato un grande successo, era solo questione di tempo prima che fosse giocabile su altre piattaforme al di fuori di PS4 e PC. Bene ...

L'annuncio arriva in risposta ad un utente sull'account ufficiale di Xbox Game Pass, ma Devolver interviene a gamba tesa.

L'annuncio arriva in risposta ad un utente sull'account ufficiale di Xbox Game Pass, ma Devolver interviene a gamba tesa.