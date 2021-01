Conte-Mattarella, arriva la mossa dal Colle del Capo dello Stato (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il risultato del Senato è sotto gli occhi di tutti e il premier Giuseppe Conte non ha altra scelta che salire al Colle. Con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si erano visti mercoledì e giovedì della scorsa settimana al Quirinale, con l’invito a chiarire in fretta la situazione all’interno della maggioranza e l’impegno del presidente del Consiglio.. Giuseppe Conte, a promuovere in Parlamento il chiarimento necessario dopo le dimissioni delle ministre e del sottosegretario di Italia viva. L’ora del redde rationem è arrivata e a questo punto, oggi il premier salirà al Colle per riferire le sue valutazioni dopo la due giorni di maratona parlamentare. (Continua..) Sul tavolo naturalmente i numeri emersi dal voto a Montecitorio e Palazzo Madama, che consegnano al ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il risultato del Senato è sotto gli occhi di tutti e il premier Giuseppenon ha altra scelta che salire al. Con il presidente della Repubblica Sergiosi erano visti mercoledì e giovedì della scorsa settimana al Quirinale, con l’invito a chiarire in fretta la situazione all’interno della maggioranza e l’impegno del presidente del Consiglio.. Giuseppe, a promuovere in Parlamento il chiarimento necessario dopo le dimissioni delle ministre e del sottosegretario di Italia viva. L’ora del redde rationem èta e a questo punto, oggi il premier salirà alper riferire le sue valutazioni dopo la due giorni di maratona parlamentare. (Continua..) Sul tavolo naturalmente i numeri emersi dal voto a Montecitorio e Palazzo Madama, che consegnano al ...

