Cina priorità numero uno | poi l’Iran Blinken spiega la politica estera di Biden

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Credo anche che il presidente Donald Trump avesse ragione nell’adottare un approccio più duro con la. Non sono molto d’accordo con il modo in cui ha affrontato la questione in una serie di settori, ma il principio di base era quello giusto, e penso che sia effettivamente utile per la nostra”. Parola di Antony, scelto dal presidente Joecome prossimo segretario di Stato statunitense, che ieri è comparso in Senato per l’audizione di conferma., LA SFIDA PIÙ GRANDE Il successore di Mike Pompeo a Foggy Bottom ha commentato, stimolato dal senatore repubblicano Lindsey Graham, anche l’ultima mossa del precedessore, la decisione di definire la condotta cinese contro gli uiguri “genocidio”: “Questo sarebbe stato anche il mio giudizio”, ha risposto ...