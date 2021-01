Basket | Eurocup 2020-2021 | la Virtus Bologna batte nettamente Bourg en Bresse

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Arriva un’altra vittoria per lain. Le V-Nere, nel secondo match della seconda fase a gironi della competizione continentale in questione, hanno sconfitto i francesi delencon il risultato finale di 87-99. I migliori in campo sono stati un Vince Hunter da 23 punti e 11 rimbalzi, un Milos Teodosic da 21 punti e 6 assist e un Marco Belinelli da 19 punti. Il match è stato molto equilibrato nei primi venti minuti, ove i francesi sono stati in grado di rispondere ai tentativi di allungo della. Le V-Nere, ad ogni modo, sono riuscite a concludere in vantaggio il primo tempo e nel terzo quarto hanno iniziato a manifestare una certa superiorità nei confronti dei rivali, arrivando a toccare un massimo ...