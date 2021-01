Ufficiale: Huntelaar lascia l’Ajax e torna allo Schalke 04 (Di martedì 19 gennaio 2021) Klaas-Jan Huntelaar torna a Gelsenkirchen. A tre anni e mezzo dal trasferimento all’Ajax, il Cacciatore torna a vestire la maglia dello Schalke 04. L’attaccante olandese, anche ex anche di Milan e Real Madrid, ha firmato un contratto fino alla fine della stagione in corso e gli è stato assegnato il numero 21. L’olandese proverà ad aiutare lo Schalke ad evitare una clamorosa retrocessione. We’ll miss you. But you deserve it all. @KJ Huntelaar#TheLastHunt — AFC Ajax (@AFCAjax) January 19, 2021 Foto: Eurosport L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) Klaas-Jana Gelsenkirchen. A tre anni e mezzo dal trasferimento al, il Cacciatorea vestire la maglia dello04. L’attaccante olandese, anche ex anche di Milan e Real Madrid, ha firmato un contratto fino alla fine della stagione in corso e gli è stato assegnato il numero 21. L’olandese proverà ad aiutare load evitare una clamorosa retrocessione. We’ll miss you. But you deserve it all. @KJ#TheLastHunt — AFC Ajax (@AFCAjax) January 19, 2021 Foto: Eurosport L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

