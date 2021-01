Tommaso Cerno rientra nel Pd | “Senza Renzi si riapre il dibattito” E ai senatori di Italia viva | “E’ ora di decidere di che famiglia si fa parte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il senatorenon solo voterà a favore del governo Conte, ma ha deciso dire nel Partito democratico. “Lo faccio da indipendente etessera”, spiega a ilfattoquotidiano.it. E si rivolge a chi in queste ore ancora non si è esposto: “Il mio è un appello a chi si riconosce nell’area riformista, liberale e di sinistra. Il discorso di Conte ha messo dei paletti di metodo e il Pd ha dimostrato di non essere più il partito in preda alle guerre tra correnti, ma un partito dalle porte aperte. Finora la figura diera l’unico tema di discussione, con lui fuori siilsul futuro. Il Pd deve diventare il pianeta democratico”. Gli occhi sono puntati suidieletti nel ...