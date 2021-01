Tentano il furto al 'Palladio': foglio di via per due pregiudicati (Di martedì 19 gennaio 2021) Ruba un computer e viene ripreso dalle telecamere: individuato in meno di mezz'ora 20 maggio 2020 Ruba una bici elettrica, ladro incastrato dalle telecamere e denunciato 19 ottobre 2020 Hanno rubato ... Leggi su vicenzatoday (Di martedì 19 gennaio 2021) Ruba un computer e viene ripreso dalle telecamere: individuato in meno di mezz'ora 20 maggio 2020 Ruba una bici elettrica, ladro incastrato dalle telecamere e denunciato 19 ottobre 2020 Hanno rubato ...

ilbassanese : Tentano il furto al 'Palladio': foglio di via per due pregiudicati - Lasiciliaweb : Augusta, tentano furto in gioielleria CLICCA PER LEGGERE - Lasiciliaweb : Augusta, tentano furto inI carabinieri gioielleria CLICCA PER LEGGERE - NotizieMolise : Tentano un furto, ma vengono messi in fuga da un cittadino - AGR_web : Roma, Piazza Vittorio. Tentano il furto di un’autovettura in sosta E’ successo nel tardo pomeriggio dello scorso 15… -

Ultime Notizie dalla rete : Tentano furto Tentano il furto al "Palladio": foglio di via per due pregiudicati VicenzaToday Campi, tenta di rubare cavi elettrici ed utensili da un capanno da caccia: arrestato

E' stato arrestato per furto aggravato un uomo a Campi Bisenzio. Nella tarda serata di ieri, lunedì 18 gennaio 2021, i Carabinieri sono intervenuti dopo il suono dell'allarme antifurto installato pres ...

Genzano di Roma, armato di coltello dà in escandescenza e butta oggetti in strada

Genzano, armato di coltello dà in escandescenza e butta oggetti in strada. Leggi tutti i dettagli nell'articolo..

E' stato arrestato per furto aggravato un uomo a Campi Bisenzio. Nella tarda serata di ieri, lunedì 18 gennaio 2021, i Carabinieri sono intervenuti dopo il suono dell'allarme antifurto installato pres ...Genzano, armato di coltello dà in escandescenza e butta oggetti in strada. Leggi tutti i dettagli nell'articolo..