Sanremo, l'attore turco Can Yaman alla conquista dell'Ariston. Ancora incerte le regole sul pubblico (Di martedì 19 gennaio 2021) Il nuovo Sandokan alla conquista del Teatro Ariston: Can Yaman – a quanto apprende l'Adnkronos – sarà ospite del festival di Sanremo. E così, all'indomani della conferma, dalla Rai, delle date (dal 2 al 6 marzo), mentre la complicata organizzazione dei protocolli di sicurezza monopolizza il dibattito pubblico, la macchina del festival continua a lavorare a pieno ritmo anche al cast artistico e l'attore turco 31enne sarebbe l'ultimo colpo messo a segno da Amadeus e la sua squadra. Yaman verso Sanremo Agli amanti del gossip, la partecipazione di Yaman darà una certa soddisfazione, visto che l'attore turco è stato recentemente fotografato con Diletta Leotta, coconduttrice ...

