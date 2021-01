Roma, i convocati di Fonseca per lo Spezia (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono stati comunicati i 22 calciatori convocati da Paulo Fonseca per gli ottavi di Coppa Italia in programma questa sera contro lo Spezia. Fuori Mirante e Diawara, per il maliano un piccolo fastidio tendineo alla gamba sinistra questa mattina, mentre torna a disposizione Santon nella Roma. Ecco la lista completa: Portieri: Farelli, Lopez, FuzatoDifensori: Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Santon, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, SpinazzolaCentrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, PodgoreanuAttaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Mayoral, Perez Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono stati comunicati i 22 calciatorida Pauloper gli ottavi di Coppa Italia in programma questa sera contro lo. Fuori Mirante e Diawara, per il maliano un piccolo fastidio tendineo alla gamba sinistra questa mattina, mentre torna a disposizione Santon nella. Ecco la lista completa: Portieri: Farelli, Lopez, FuzatoDifensori: Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Santon, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, SpinazzolaCentrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, PodgoreanuAttaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Mayoral, Perez Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

