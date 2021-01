RM BTS premiato per l’impegno nell’arte

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 19 gennaio 2021) RM, membro dei BTS, è da sempre un estimatore delle belle arti. Di recente è stato encomiato dal Concilio Artistico della Corea per la sua donazione al Museo Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Seoul. Ma anche prima lui e la sua band si sono occupati di promuovere l’arte. RM e i BTS: come vedono l’arte? Un altro trionfo per i BTS: uno dei loro membri, il rapper RM al secolo Kim Nam-joon, è stato onorato nel mondo dell’arte. Il Concilio Artistico della Corea ha infattiil cantante. I premio è stato rivolto al suo impegno nel promuovere l’arte e il suo sviluppo nel paese. Il giovane ha infatti donato cento milioni di won al Museo Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Seoul, e per il gesto è stato. L’arte rappresenta un punto di vanto e di interesse per i BTS. Questo è stato il loro anno forse più grande, in cui ...