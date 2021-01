Rally, Mondiale 2021: la entry-list e l’elenco dei partecipanti. Tutti i piloti e le scuderie. Un solo italiano presente (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutto è pronto per l’inizio del Mondiale Rally 2021. A meno di due mesi dall’evento di Monza, ultimo round del 2020, i protagonisti del WRC sbarcano a Montecarlo per l’inizio di una nuova stagione. Sono 12 le auto iscritte nella classe regina, ma non Tutti saranno al via dell’imminente manifestazione monegasca. Toyota, Hyundai e Ford sono i tre costruttori confermati con almeno una ‘WRC Plus’. I giapponesi di Toyota cercano di bissare il titolo piloti dopo la splendida affermazione del francese Sébastien Ogier. Il sette volte vincitore del Mondiale Rally, approda a Montecarlo con la prima delle vetture ufficiali. Il britannico Elfyn Evans, secondo al termine della passata stagione, è confermato con la squadra asiatica insieme al finnico Kalle Rovanperä ed al giapponese ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutto è pronto per l’inizio del. A meno di due mesi dall’evento di Monza, ultimo round del 2020, i protagonisti del WRC sbarcano a Montecarlo per l’inizio di una nuova stagione. Sono 12 le auto iscritte nella classe regina, ma nonsaranno al via dell’imminente manifestazione monegasca. Toyota, Hyundai e Ford sono i tre costruttori confermati con almeno una ‘WRC Plus’. I giapponesi di Toyota cercano di bissare il titolodopo la splendida affermazione del francese Sébastien Ogier. Il sette volte vincitore del, approda a Montecarlo con la prima delle vetture ufficiali. Il britannico Elfyn Evans, secondo al termine della passata stagione, è confermato con la squadra asiatica insieme al finnico Kalle Rovanperä ed al giapponese ...

