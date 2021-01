Problemi League of Legends del 19 gennaio, cosa succede al MOBA? (Di martedì 19 gennaio 2021) È una mattinata di alti e bassi quella di questo 19 gennaio per i giocatori di League of Legends. Il gioco MOBA (Massive Online Battle Arena, ndr) è ancora una volta afflitto da alcune problematiche che ne rendono difficile la normale fruizione. Già nei giorni scorsi numerose sono state le segnalazioni da parte dei giocatori che, nonostante la voglia di accedere a una partita, si sono sostanzialmente trovati impossibilitati a farlo. Come riportato anche all’interno del nostro articolo, in quel caso le problematiche ricorrenti in League of Legends erano legati alla fase d’accesso. Errori di connessione con i server non permettevano l’accesso al mondo di gioco. Con gli addetti ai lavori che hanno lavorato alacremente per provare a ripristinare la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) È una mattinata di alti e bassi quella di questo 19per i giocatori diof. Il gioco(Massive Online Battle Arena, ndr) è ancora una volta afflitto da alcune problematiche che ne rendono difficile la normale fruizione. Già nei giorni scorsi numerose sono state le segnalazioni da parte dei giocatori che, nonostante la voglia di accedere a una partita, si sono sostanzialmente trovati impossibilitati a farlo. Come riportato anche all’interno del nostro articolo, in quel caso le problematiche ricorrenti inoferano legati alla fase d’accesso. Errori di connessione con i server non permettevano l’accesso al mondo di gioco. Con gli addetti ai lavori che hanno lavorato alacremente per provare a ripristinare la ...

sportli26181512 : Arsenal-Newcastle 3-0: Nel match valido per la diciannovesima giornata della Premier League, netta vittoria interna… - infoitscienza : Tornano i problemi ai server League of Legends il 17 gennaio - sportli26181512 : Man City-Crystal Palace 4-0: Nel match valevole per la diciannovesima giornata della Premier League, netta vittoria… - downdetectorIT : Le segnalazioni degli utenti indicano che League of Legends sta avendo problemi da 5:01 PM CET.… - Notiziedi_it : Tornano i problemi ai server League of Legends il 17 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi League Ancora problemi coi server League of Legends: due soluzioni ad oggi OptiMagazine Cristiano Ronaldo un problema per la Juve? Condiziona le scelte e confonde le idee: cosa c'è dietro al suo arrivo

Cristiano Ronaldo è finito sotto accusa dopo le ultime prestazioni sicuramente al di sotto dei suoi standard. Alcuni tifosi della Juventus sono ...

Calciomercato Napoli: Milik accetta la clausola "anti-Italia" di ADL

Calciomercato Napoli: Milik vuole andar via ad ogni costo. Dopo essersi impuntato a settembre, Arek Milik questa volta potrebbe fare un passo indietro. L'attaccante, che era stato ...

Cristiano Ronaldo è finito sotto accusa dopo le ultime prestazioni sicuramente al di sotto dei suoi standard. Alcuni tifosi della Juventus sono ...Calciomercato Napoli: Milik vuole andar via ad ogni costo. Dopo essersi impuntato a settembre, Arek Milik questa volta potrebbe fare un passo indietro. L'attaccante, che era stato ...